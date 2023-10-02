



В Украине построят первую подземную школу из-за ракетных атак РФ

В Харькове планируют построить первую в Украине подземную школу из-за российских авиатак. Об этом написал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.



“Харьков будет продолжать инвестировать в образование и на гривну не сократит расходы в этой сфере в этом и следующем году”, – отметил Терехов. “Деньги будут выделяться, несмотря на нехватку бюджетных средств и довольно трудную задачу сбалансировать местный бюджет с учетом имеющегося дефицита”.



Именно в Харькове планируется построить первую в Украине подземную школу, которая будет отвечать современным нормативным требованиям к защитным сооружениям.



“Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз”, – уточнил мэр.