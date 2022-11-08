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В Украине объявили о "мобилизации" 300 000... комаров
08.11.2022 13:58 Ольга Белозерова

В Украине объявили о "мобилизации" 300 000... комаров

В Украине объявили  о "мобилизации" 300 000... комаров. 

С шуточным объявлением выступил министр обороны страны Алексей Резников в своем Twitter.

"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 000 комаров. Проект носит рабочее название Комары против Московитов", - написал министр.

Таким образом Резников пошутил над заявлением постпреда РФ в ООН Василия Небензи, который утверждал, что россияне обнаружили в Украине беспилотники, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами". 

 

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