В Украине объявили о "мобилизации" 300 000... комаров.



С шуточным объявлением выступил министр обороны страны Алексей Резников в своем Twitter.



"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 000 комаров. Проект носит рабочее название Комары против Московитов", - написал министр.



Таким образом Резников пошутил над заявлением постпреда РФ в ООН Василия Небензи, который утверждал, что россияне обнаружили в Украине беспилотники, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами".





