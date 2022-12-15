



В Twitter заблокировали аккаунт, отслеживающий полеты Маска

В Twitter заблокировали аккаунт, отслеживающий полеты владельца компании Илона Маска.

"Любая учетная запись, передающая информацию о местоположении в режиме реального времени, будет заблокирована, поскольку это является нарушением физической безопасности. Это включает размещение ссылок на сайты с информацией о местоположении в режиме реального времени", - объяснил Маск.

Автор сервиса Джек Суини подтвердил, что миллиардер заблокировал все его аккаунты, половина из которых отслеживала самолеты, а не людей.

Суини отклонил предложение Маска в размере 5000 долларов за закрытие @ElonJet, у которого были сотни тысяч подписчиков.

Сам миллиардер заверял, что не тронет этот аккаунт после покупки Twitter, поскольку привержен свободе слова на платформе.