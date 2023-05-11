



В Twitter появятся функция звонков и видеочат

Исполнительный директор Twitter Илон Маск рассказал о новых функциях, которые в скором времени появятся в соцсети — видеочат и звонки, сообщает Reuters.



В прошлом году компания объявила о плане Twitter 2.0 The Everything App, который, по словам Маска, будет иметь зашифрованные прямые сообщения, длинные твиты и возможность производить платежи.



"Вскоре появятся голосовой и видеочат с кем-либо на этой платформе, чтобы вы могли общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", — заявил Маск.



Отмечается, что функция звонков в Twitter приведет платформу микроблогов в соответствие с социальными сетями Meta-Facebook и Instagram, которые имеют подобные функции.



Маск сказал, что отныне у Twitter будет доступна версия зашифрованных прямых сообщений.

