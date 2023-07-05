



В Twitter объяснили решение о введении лимитов на просмотр постов



В социальной сети Twitter объяснили, что ограничения на количество просмотров постов в сутки введены для борьбы с ботами и спамом, сообщает CNBC .



"Чтобы обеспечить подлинность нашей базы пользователей, мы должны принять меры по удалению спама и ботов с нашей платформы. Любое объявление заранее об этих действиях позволило бы злоумышленникам изменить свое поведение во избежание обнаружения", - отметили в соцсети.



В Twitter назвали ограничения на просмотр количества постов в сутки временными, они были установлены в зависимости от статуса проверки пользователя на платформе.



"Пока ограничения касаются небольшого процента людей, которые используют платформу, мы предоставим обновленную информацию, когда работа будет завершена. Что касается наших клиентов, влияние на рекламу было минимальным", – отметили в соцсети.



