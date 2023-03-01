



В Тверии увеличили количество бомбоубежищ

Международное братство христиан и евреев (IFCJ) на этой неделе увеличило в Тверии количество бомбоубежищ на девять единиц.



По данным "Аруц Шева", в ближайшие месяцы дополнительные убежища будут размещены в северных городах и деревнях по согласованию со Службой тыла.



"Спасибо IFCJ за их вклад в повышение уровня безопасности жителей и гостей нашего города. Развертывание этих убежищ по городу повысит чувство безопасности для всех нас, предоставив нам более широкий спектр защиты в чрезвычайных ситуациях", — сказал мэр Тверии Боаз Йосеф.



По словам президента IFCJ, укрепление защиты Израиля и его народа во время чрезвычайных ситуаций является одной из основных задач братства.



Что примечательно, за последние годы IFCJ разместило более 400 убежищ в разных местах по всему Израилю на сумму более 5 миллионов долларов и отремонтировала 2400 убежищ за 16 млн долларов.

