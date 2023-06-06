



В Турции обнаружены останки гигантского носорога возрастом 28 миллионов лет

В турецкой провинции Чанкыры палеонтологи обнаружили останки огромного носорога, возраст которого оценивается в 28 миллионов лет.



Эксперты Музея естественной истории имени шехида Джумы Дага при Институте исследований и разведки полезных ископаемых Турции проводят раскопки в районе деревни Кемаллы в районе Кызылырмак с 2015 года. Палеонтологи приступили к исследованию местности после того, как в 2014 году в районе Сунгурлу провинции Чорум местный житель обнаружил фрагменты костей, сообщает агентство "Анадолу".



По словам руководителя группы палеонтологии позвоночных и инженера-геолога Неше Оял, в регионе была найдена окаменелость гигантского носорога, возраст которой оценивается примерно в 28 миллионов лет.



Обнаруженные на территории страны окаменелости гигантского носорога, известного как крупнейшее наземное млекопитающее, имеет большое значение с точки зрения определения путей их миграции и ареалов распространения.



По словам геолога, в предыдущие годы окаменелости гигантских носорогов в основном находили в Монголии, Китае, на Индийском субконтиненте и в Центральной Азии.



"В ходе исследований определили, что больше всего ископаемых экземпляров гигантского носорога находится в Турции. В этом году провели исследования в местности Кемаллы. Нашли новые экземпляры гигантского носорога. Привезли эти экземпляры в наш музей в Анкаре. После реставрации в палеонтологических лабораториях музея им будут присвоены инвентарные номера, и они будут отправлены в архив", - рассказала Оял, добавив, что подходящие и наиболее привлекательные образцы будут выставлены в музее и представлены вниманию общественности.



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