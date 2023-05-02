



В Турции могут запретить рекламу косметики из-за предполагаемой пропаганды ЛГБТК

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, известный своими гомофобными заявлениями, пообещал убрать рекламу средств по уходу за волосами, которую он обвиняет в пропаганде ЛГБТК.



Сойлу, кандидат в депутаты от Стамбула на парламентских выборах 14 мая, рассказал о недавней рекламе средств по уходу за волосами Urban Care во время предвыборного собрания в Газиосманпаше во вторник.



В рекламе продукты хвалят за их натуральные ингредиенты, а женщины отвечают на вопрос: "Насколько естественен ваш уход за волосами?" Работающая женщина говорит, что это так же естественно, как и ее концентрация на карьере, в то время как другая женщина, которая гуляет по ночам со своими друзьями, говорит, что это так же естественно, как женщины, проводящие время вместе.



Сойлу сказал, что рекламный ролик, а такжеплакаты на рекламных щитах на автобусных остановках в Стамбуле, продвигают пропаганду ЛГБТК, показывая романтические отношения между женщинами как нечто естественное.



"Может ли быть такое? Смотрите, вот до чего они хотят довести Турцию", — сказал он, обвинив оппозицию в распространении пропаганды ЛГБТК.



Сойлу сказал, что говорил с министрами торговли о рекламе и о том, чтобы запретить ее.



Он сказал, что такая реклама, которая, по его словам, направлена ​​на разрушение морали и ценностей общества, неприемлема.

