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В Туле отменили Коку
16.02.2023 08:47 Аркадий Бочаровский

В Туле отменили Коку

В Туле  отменили выступление Клавы Коки. Мероприятия были запланированы на 21 февраля, 7 и 8 апреля. О причинах отмены выступлений не сообщается.

«Медиазона» ранее опубликовала документ Роскомнадзора с результатами изучения клипа на песню Клавы Коки «Пьяную домой». Эксперт, проводивший экспресс-исследование, нашел в композиции «романтизацию отношений, неотъемлемой частью которых является употребление алкоголя» и «демонстрацию неконтролируемого распущенного поведения и доступности» героини клипа. Кроме того, в песне, по мнению РКН, «алкоголь выступает в качестве неотъемлемого атрибута „красивой“ жизни».

Несколько источников утверждают, что запрет на выступления артистов поступил от администрации президента РФ.
 

 

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