



В Туле отменили Коку

В Туле отменили выступление Клавы Коки. Мероприятия были запланированы на 21 февраля, 7 и 8 апреля. О причинах отмены выступлений не сообщается.



«Медиазона» ранее опубликовала документ Роскомнадзора с результатами изучения клипа на песню Клавы Коки «Пьяную домой». Эксперт, проводивший экспресс-исследование, нашел в композиции «романтизацию отношений, неотъемлемой частью которых является употребление алкоголя» и «демонстрацию неконтролируемого распущенного поведения и доступности» героини клипа. Кроме того, в песне, по мнению РКН, «алкоголь выступает в качестве неотъемлемого атрибута „красивой“ жизни».



Несколько источников утверждают, что запрет на выступления артистов поступил от администрации президента РФ.

