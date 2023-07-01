



В трусах: неожиданное поздравление жены Алека Болдуина с годовщиной

Супруга голливудского актера Алека Болдуина поздравила мужа с годовщиной брака откровенной фотографией.



Неожиданность заключалась в том, что на снимке в трусах позирует сам Болдуин, а не Хилария, как это принято у многих знаменитостей.



Этот архивный кадр был сделал на съемках сериала "Студия 30". В картине актер выступил в роли Джека Донахи.



"С 11-й годовщиной, Джек. До того, как у нас появились дети, я приходила к тебе на "Студию 30" и шутила над тобой с тем скрытым шкафом позади. У тебя не было штанов. Тогда у нас было семеро детей. Что ж, за еще 11 лет возможно, детей... точно кошек", — подписала Хилария.

