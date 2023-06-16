



В трусах и на шпильках: гид в музее шокировал туристов

Крайне необычный экскурсовод по имени Джейми Коттл неприятно удивил туристов своим внешним видом.



Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.



Молодой человек проводил экскурсию в художественной галерее Тейт в Великобритании в трусах, чулках и на шпильках. Надпись на нижнем белье гласила: Sugar Money.



Мероприятие проводилось "Для всей семьи", что озадачило некоторых родителей, которых возмутил подобных внешний вид гида.



Некоторые комментаторы под видео, хоть и не заступились за подобное амплуа, но все же подметили, что на видео не видно детей.



