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В трусах и на шпильках: гид в музее шокировал туристов
16.06.2023 23:15 Алина Груднева

В трусах и на шпильках: гид в музее шокировал туристов

Крайне необычный экскурсовод по имени Джейми Коттл неприятно удивил туристов своим внешним видом.

Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.

Молодой человек проводил экскурсию в художественной галерее Тейт в Великобритании в трусах, чулках и на шпильках. Надпись на нижнем белье гласила: Sugar Money.

Мероприятие проводилось "Для всей семьи", что озадачило некоторых родителей, которых возмутил подобных внешний вид гида.

Некоторые комментаторы под видео, хоть и не заступились за подобное амплуа, но все же подметили, что на видео не видно детей.

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