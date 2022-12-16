



В трусах и леопардовой шубе: Артистка из РФ отметила 40-летие у Эйфелевой башни

Анна Седокова не комплексует из-за возраста и уверена, что с каждым годом становится все краше.



Анна поздравила себя в личном блоге, опубликовав ролик, на котором эффектно и уверенно вступает в новое десятилетие на фоне Эйфелевой башни. В это время из одежды на имениннице… нижнее белье черного цвета и длинная шуба с леопардовым принтом.



«С днем рождения, самая сильная девочка! Если меня спросят, о чем я сейчас жалею, то скажу о том, что не разрешала себе многое. Не разрешала чувствовать, не разрешала жить. А жила, так как прилично. Хотя давайте скажем прямо — у меня не всегда получалось. Сегодня я живу так, как чувствую. Потому что всем никогда не понравишься. А себе — обязательно нужно», — отметила Седокова.