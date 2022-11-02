



В Токио начали выдавать сертификаты о партнерстве однополым парам

Токио начал внедрять схему сертификатов о партнерстве для однополых пар, которая впервые позволяет рассматривать их как супружеские пары для определенных государственных услуг, но не обеспечивает равноправия в браке.



Некоторые надеются, что это может стать шагом на пути к равенству всей Японии.



В настоящее время это единственная страна в группе развитых стран G7, которая не признает однополые союзы.



Однако недавний опрос показывает, что большинство японцев поддерживают однополые браки.



Согласно опросу, проведенному в 2021 году японской общественной телекомпанией NHK, 57% высказались за, а против — всего 37%.



Несмотря на эту широкую поддержку, окружной суд в Осаке ранее в этом году постановил, что существующий запрет на однополые браки является конституционным. Затем, в октябре, Нобору Ватанабэ — местный представитель правящей Либерально-демократической партии — назвал однополые браки "отвратительными". Комментарии подверглись широкой критике.



Тем не менее, есть движение к большему равенству. Согласно новостному сайту Asahi Sinbun, схема, развернутая в столичном районе Токио, была впервые внедрена в одном из его районов еще в 2015 году, после чего распространилась еще на девять районов и шесть городов на западе столичного региона. Новая общестоличная схема охватит все районы столицы с ее 14-миллионным населением.



Сертификаты о партнерстве, которые также были введены в восьми других префектурах Японии, позволят относиться к однополым парам как к супружеским, когда речь идет о жилье, медицине и социальном обеспечении. Но они не помогут в таких вопросах, как усыновление, наследование и супружеские визы.



Любой человек старше 18 лет, который живет или работает в Токио, может подать заявку, и к пятнице было подано 137 заявок.



Соёка Ямамото, активистка за права ЛГБТ, которая одной из первых получила сертификат во вторник, сказала журналистам, что искренне надеется, что "мы сможем ускорить усилия по созданию общества, в котором права сексуальных меньшинств будут защищены и станут более равными".

