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"Нужно быть миллиардером". Виральное видео в TikTok об Израиле
19.10.2022 07:44 Алина Груднева

"Нужно быть миллиардером". Виральное видео в TikTok об Израиле

В TikTok стало виральным видео о дороговизне стоимости жизни в Израиле.

 
Его опубликовал пользователь didiscissorhands.
 
Видео набрало более 186 000 просмотров и более 20 000 лайков. Оно длится всего восемь секунд под песню Che La Luna.
 
Автор представляет тему в начале ролика: "Что вам нужно сделать, прежде чем переехать в Израиль". Многие "клюнули" на это вопрос, подумав, что речь пойдет о заполнении необходимых форм и сборе нужных документов перед предстоящей битвой с бюрократией, или будут представлены советы о том, как упаковать все перед поездкой.
 
Вместо этого желающим поехать в Израиль дают лишь один совет: "Стать миллиардером". 
 
По словам автора, ей никто не сказал, что "коктейль стоит 70 шекелей".
@didiscissorhands Nobody told me a cocktail is 70₪ #israel #fypシ ♬ Che La Luna - Louis Prima with Sam Butera & The Witnesses

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