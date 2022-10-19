



"Нужно быть миллиардером". Виральное видео в TikTok об Израиле

В TikTok стало виральным видео о дороговизне стоимости жизни в Израиле.

Его опубликовал пользователь didiscissorhands.

Видео набрало более 186 000 просмотров и более 20 000 лайков. Оно длится всего восемь секунд под песню Che La Luna.

Автор представляет тему в начале ролика: "Что вам нужно сделать, прежде чем переехать в Израиль". Многие "клюнули" на это вопрос, подумав, что речь пойдет о заполнении необходимых форм и сборе нужных документов перед предстоящей битвой с бюрократией, или будут представлены советы о том, как упаковать все перед поездкой.

Вместо этого желающим поехать в Израиль дают лишь один совет: "Стать миллиардером".

По словам автора, ей никто не сказал, что "коктейль стоит 70 шекелей".