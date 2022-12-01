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В Терминале №3 обнаружили подпольное казино таксистов
01.12.2022 14:16 Аркадий Бочаровский

В Терминале №3 обнаружили подпольное казино таксистов

Подразделение полиции 747 центрального округа раскрыло подпольный игорный клуб в районе  Терминала №3 аэропорта Бен-Гурион.

Задержано восемь водителей такси для допроса по подозрению в причастности к ведению запрещенных игр.

Согласно заявлению полиции, подразделение 747 в течение последнего периода проводило секретное расследование под по подозрению в существовании игорного клуба, который действовал на стоянке 22 в аэропорту (комплекс такси). На этой неделе расследование перешло в открытую стадию, когда сотрудники полиции аэропорта задержали восемь подозреваемых и, по словам полиции, "изъяли колоды карт, столы игровые, фишки и конфисковали десятки тысяч шекелей наличными".

Расследование началось с получения информации о существовании тайного игорного клуба в комплексе такси. По данным полиции, клуб был организован и управлялся систематически в течение дня, а азартными игроками в нем были водители такси, которые играли на большие суммы денег в тысячи шекелей.

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