



В Тель-Авиве создали "самую большую в мире" ханукию из LEGO

Магазин LEGO в Тель-Авиве, расположенный в торговом центре Dizengoff Square, построил самую большую в мире ханукию из деталек LEGO.



Как сообщает Jerusalem Post, при строительстве были использованы 130 000 "кирпичиков" конструктора.



Инженер и инвестор в недвижимость Амнон Марк Апплбаум руководил планированием и строительством проекта. Он руководил измерениями и сказал, что это сооружение было самым большим в мире в своем роде.



"Он был построен из более чем 130 000 "кирпичей" без какого-либо клея или структурной поддержки, кроме магической силы самих кирпичей Lego", - сказал он.



Генеральный директор Lego Israel Йоав Гаон сказал, что "ценности компании в виде творчества, воображения, обучения, веселья и качества были воплощены в жизнь благодаря этому невероятному событию, поскольку сотни детей, родителей, бабушек и дедушек пытались побить мировой рекорд Гиннеса".



"Я рад сообщить, что Lego Store Israel построил самую большую в мире кирпичную ханукию из Lego, размером более 4,5 метров в высоту и в ширину. Скульптура сделана исключительно из отдельных кирпичиков и была собрана детьми и семьями в рамках фестиваля Lego Hanukkah", - сказал он.



Отмечается, что была подана заявка на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Подтверждение рекорда может занять неделю или больше.