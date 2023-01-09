



В Тель-Авиве снова открываются стрип-клубы

Лэп-дэнс (приватный эротический танец) в стриптиз-клубах был запрещен три года назад решением прокуратуры и полиции Израиля, и клубы закрыты.



Недавно те же самые клубы вновь открылись в Тель-Авиве - хотя ранее они были закрыты муниципалитетом. В течение трех лет стриптиз-клубы не работали в Тель-Авиве, согласно закону. Однако 12-й канал израильского ТВ публикуют информацию о том, что клубы снова открылись.



Цена варьируется от 25 до 50 шекелей, в клубе все происходит открыто.



В начале 2020 года полиция закрыла все стриптиз-клубы в Тель-Авиве, а через несколько месяцев муниципалитет Тель-Авива принял решение, согласно которому больше не будет выдаваться разрешения для работы стриптиз-клубов в городе.



Но за последние несколько месяцев были открыты два новых клуба, также был вновь открыт легендарный клуб "Шенду". На прошлой неделе состоялось слушание в суде по поводу клуба "Шенду", и муниципалитет Тель-Авива потребовал немедленно вынести постановление о закрытии заведения, но суд еще не принял решения - а тем временем оно работает.



Клуб "Шенду" заявил: "Клуб следовал всем установленным правилам, нарушений в его поведении не обнаружено".

Ответ полиции Израиля: "Если поступает информация о действиях, вызывающих подозрение в случаях проституции в клубах, то проводится точечная проверка соблюдения административной решений и аспектов лицензирования бизнеса".

