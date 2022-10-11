



В Тель-Авиве прошел мирный митинг в поддержку Украины

В Израиле прошла акция в поддержку Украины, организованная неправительственной организацией Israeli Friends of Ukraine.



10 октября участники акции приехали в Тель-Авив к российскому посольству с флагами Украины и Израиля и лозунгами с призывом прекращения боевых действий в Украине, деоккупации захваченных РФ территорий и признания России государством-спонсором терроризма.



"Это свидетельствует о высокой поддержке израильским обществом борьбы Украины за свою независимость, единство украинского и еврейского народов и однозначное осуждение агрессии России. Несмотря на эмоциональность демонстрации и провокационного поведения отдельных лиц, которые находились рядом с местом ее проведения и пытались обижать мирных манифестантов, очередная акция в поддержку Украины как всегда прошла без инцидентов", – сказано в сообщении организации.

