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В Тель-Авиве ожидаются заторы: Нетаниягу совершит поездку на скоростном трамвае
17.08.2023 09:06 Евгения Маркова

В Тель-Авиве ожидаются заторы: Нетаниягу совершит поездку на скоростном трамвае

В Тель-Авиве и его окрестностях 17 августа ожидаются пробки, так как полиция перекрыла дороги в связи с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу в мероприятиях по запуску новой системы скоростного трамвая в центре Израиля. Ожидается, что Нетаниягу с супругой и его жена проедут по “Красной линии”, а затем примут участие в официальной церемонии в Петах-Тикве около 15:00. 

На церемонии в Петах-Тикве будут присутствовать ряд министров, в том числе министр транспорта Мири Регев и министр финансов Бецалель Смотрич. Перекрытия дорог возможны с 7 до 16 часов.

Лидеры движения протеста против правительства утверждают, что массовое перекрытие дорог связано с предотвращением срыва мероприятия демонстрантами. 16 августа они обратились в полицию с просьбой предотвратить “паралич всего Тель-Авива в пользу диктатора, который едет на трамвае”, заявив, что закрытие “необоснованное” и “невменяемое”, и пригрозили подать апелляцию в БАГАЦ.

Протесты ожидаются на протяжении всего дня.
 

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