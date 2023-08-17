



В Тель-Авиве ожидаются заторы: Нетаниягу совершит поездку на скоростном трамвае

В Тель-Авиве и его окрестностях 17 августа ожидаются пробки, так как полиция перекрыла дороги в связи с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу в мероприятиях по запуску новой системы скоростного трамвая в центре Израиля. Ожидается, что Нетаниягу с супругой и его жена проедут по “Красной линии”, а затем примут участие в официальной церемонии в Петах-Тикве около 15:00.



На церемонии в Петах-Тикве будут присутствовать ряд министров, в том числе министр транспорта Мири Регев и министр финансов Бецалель Смотрич. Перекрытия дорог возможны с 7 до 16 часов.



Лидеры движения протеста против правительства утверждают, что массовое перекрытие дорог связано с предотвращением срыва мероприятия демонстрантами. 16 августа они обратились в полицию с просьбой предотвратить “паралич всего Тель-Авива в пользу диктатора, который едет на трамвае”, заявив, что закрытие “необоснованное” и “невменяемое”, и пригрозили подать апелляцию в БАГАЦ.



Протесты ожидаются на протяжении всего дня.

