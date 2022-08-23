



В Тель-Авиве отпразднуют 200-летие независимости Бразилии

В Тель-Авиве отпразднуют 200-летия со Дня независимости Бразилии.



Как сообщает Jerusalem Post, ApexBrasil и посольство Бразилии проведут мероприятие "Casa Brasil", которое будет состоять из лекций, культурных презентаций, встреч и еды. Пройдут показ мод, кулинарные шоу и музыкальные представления.



Отмечается, что мероприятие пройдет в Ангаре 11 в порту Тель-Авива. В нем примут участие бразильские компании, которые представят свою продукцию.



"Бразильско-израильская дружба носит давний характер и укрепилась благодаря решительному участию Бразилии в создании Государства Израиль. Наши два народа поддерживают тесные отношения в нескольких областях, в том числе в сфере торговли, образования, политики, культуры, обороны, сельского хозяйства и инноваций. "Casa Brasil" отмечает это партнерство в честь 200-летия Бразилии", - заявил посол Бразилии в Израиле Жерсон Менандро

