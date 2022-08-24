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В Тель-Авиве открыли новый приют для бездомных с видом на Средиземное море
24.08.2022 20:26 Александр Юзовский

В Тель-Авиве открыли новый приют для бездомных с видом на Средиземное море

В Тель-Авиве открыли новый приют для бездомных, который сможет принять почти 150 человек.

Нуждающиеся смогут принять душ, поесть, поспать, получить медицинскую помощь и консультации.

Основной "изюминкой" приюта является вид на Средиземное море.

Новый приют "Гагон" назван в честь покойного раввина Йехиэля Экштейна, основателя Международного братства христиан и евреев.

Здание стоимостью 36 миллионов шекелей (11 миллионов долларов) построено по проекту тель-авивского архитектора Йоава Мессера и находится на улице Элизабет Бергнер.

Приют работает только с 15:00 до 9:00 утра следующего дня.

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