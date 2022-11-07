



В Тель-Авиве достроят 600 домов на реконструированной улице Арлозоров

Тель-Авивская районная комиссия по планированию и строительству сегодня утвердила план реконструкции улицы Арлозоров в Тель-Авиве.



Утвержденный план предусматривает строительство до 600 новых жилых домов вдоль дороги и включает в себя обновление и укрепление существующих зданий и их адаптацию к плану одной из главных магистралей Тель-Авива.



Этот план является частью полной реконструкции дороги, ведущей от центрального железнодорожного вокзала Тель-Авива к набережной у отеля Hilton, вдоль которой пройдет линия Тель-авивского скоростного трамвая.



В соответствии с планом, предложенным Комитетом по планированию и строительству Тель-Авива и разработанным Муниципальной платформой, на улице не будет зданий высотой более 10 этажей к востоку от улицы Ибн-Гвириоль, а также восьми этажей к западу от улицы Ибн-Гвириоль по северной стороне и семи этажей по южной. План позволит развивать торговлю и заведения общественного питания вдоль трамвайной линии.



На сегодняшний день против этого плана подано 47 возражений.

