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В Тель-Авиве частично откроют съезд на развязке ха-Шалом
02.10.2022 14:16 Александр Юзовский

В Тель-Авиве частично откроют съезд на развязке ха-Шалом

Спустя две недели в Тель-Авиве частично откроют съезд на развязке ха-Шалом. Участок дороги был закрыт после появления на нем большой воронки.

Компания Ayalon Highways, которая управляет главной внутригородской автострадой в регионе Гуш-Дан, приняла решение разрешить въезд на парковки комплекса Азриэли, примыкающие к развязке. В компании намерены внимательно следить за возобновлением работы.

Отмечается, что некоторые полосы движения все же будут недоступны для проезда до обеспечения полной безопасности дорожного движения.
 

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