



В Тель-Авиве частично откроют съезд на развязке ха-Шалом

Спустя две недели в Тель-Авиве частично откроют съезд на развязке ха-Шалом. Участок дороги был закрыт после появления на нем большой воронки.



Компания Ayalon Highways, которая управляет главной внутригородской автострадой в регионе Гуш-Дан, приняла решение разрешить въезд на парковки комплекса Азриэли, примыкающие к развязке. В компании намерены внимательно следить за возобновлением работы.



Отмечается, что некоторые полосы движения все же будут недоступны для проезда до обеспечения полной безопасности дорожного движения.

