



В Таиланде молодежь все больше увлекается нацистской символикой. Фото

В последние годы молодежь Таиланда все чаще выражает симпатию к Адольфу Гитлеру и нацистской символике Третьего Рейха.



Это можно заметить повсюду - в рекламе, одежде, сувенирных магазинах, пишет Bild. Во время Второй мировой войны Таиланд был союзником милитаристской Японии, а король Рама VII встречался с Гитлером в Берлине в 1934 году.







Эксперты убеждены, что современные молодые люди мало что знают о Холокосте и Второй мировой войне, и навряд ли хотят нарочно оскорбить память жертв страшных событий в истории человечества.







По словам специалистов, такие увлечения молодых людей могут быть связаны со взглядами короля Махи Вачиралонгкорна или Рамы X. Как известно, он правит с 2016 года и зарекомендовал себя как жесткий авторитарный лидер.







Король любит военные парады, подавляет инакомыслие и внедряет военно-патриотическое воспитание детей. Возможно, его взгляды и стиль правления передаются и обществу.



