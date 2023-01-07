



В Таиланде двух россиян задержали за попрошайничество

Полиция Таиланда арестовала двух граждан России за попрошайничество.



По данным Pattaya Now, задержанными оказались 32-летний Александр Куриков и 36-летний Евгений Малахов.



Россияне во время фестиваля в Сураттхани просили еду и деньги у прохожих в центре города. Они сидели с табличками, на которых на английском и тайском языках было написано следующее: "Помогите! Я сбежал из России от войны, я потерял бизнес, я не хочу возвращаться в Россию. Можете ли помочь, пожертвовав что-нибудь? Если ли у вас еда для меня".



Один из них также играл на гитаре, выпрашивая помощь. Правоохранителям россияне рассказали, что переехали в Таиланд 9 декабря и потратили за это время все свои сбережения. Пока у мужчин действуют туристические визы, их выдворять из страны не станут. Россиянам грозит штраф в размере 10 тысяч бат.