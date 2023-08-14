



В Сургуте на здании появилась бегущая строка с ругательствами в адрес Путина

Послание, в котором президент России Владимир Путин назван “ху*лом” и “вором”, было замечено на крыше здания в Сургуте, в связи с падением российского рубля, пишет Express.



Рубль стал одной из трех валют развивающихся стран с наихудшими показателями.



Ранее на этой неделе рубль упал до нового 16-месячного минимума в 98 рублей за доллар, самого низкого уровня с конца марта прошлого года.



Надпись на крыше здания информационной компании СИА-ПРЕСС-Центр в Сургуте гласила: “Путин ху*ло и вор, 100 рублей за доллар, ты аху*л”.



Год назад курс рубля был 60 рублей за доллар. Сейчас он приближается к 100 рублям за доллар.



Российское правительство не смогло его укрепить, и оно может стать еще хуже.



Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России, признает, что девальвация рубля влияет на инфляционные ожидания и в конечном итоге повлияет на цены, поэтому ключевая ставка страны может быть повышена еще раз.



