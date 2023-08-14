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В Сургуте на здании появилась бегущая строка с ругательствами в адрес Путина
14.08.2023 16:10 Ирина Демьянова

В Сургуте на здании появилась бегущая строка с ругательствами в адрес Путина

Послание, в котором президент России Владимир Путин назван “ху*лом” и “вором”, было замечено на крыше здания в Сургуте, в связи с падением российского рубля, пишет Express.

Рубль стал одной из трех валют развивающихся стран с наихудшими показателями.

Ранее на этой неделе рубль упал до нового 16-месячного минимума в 98 рублей за доллар, самого низкого уровня с конца марта прошлого года.

Надпись на крыше здания информационной компании СИА-ПРЕСС-Центр в Сургуте гласила: “Путин ху*ло и вор, 100 рублей за доллар, ты аху*л”.

Год назад курс рубля был 60 рублей за доллар. Сейчас он приближается к 100 рублям за доллар.

Российское правительство не смогло его укрепить, и оно может стать еще хуже.

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России, признает, что девальвация рубля влияет на инфляционные ожидания и в конечном итоге повлияет на цены, поэтому ключевая ставка страны может быть повышена еще раз.

  Изображение было передано в российский город

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