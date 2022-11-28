



В строительстве суперяхты для Путина и Кабаевой нашли швейцарский след

В строительство суперяхты "Шахерезада" для Владимира Путина и Алины Кабаевой были вовлечены швейцарский банк и бывший банкир из этой страны.

Об этом сообщает Sonntagszeitung.

"Шахерезада" длиной в 140 метров с вертолетной площадкой, несколькими спа-салонами и другими предметами роскоши была арестована в мае в порту недолеко от Флоренции. На ней есть 22 каюты для 40 гостей, а обслуживанием занимаются до 94 членов экипажа.

Стоимость строительства суперяхты обошлась примерно в 700 миллионов долларов.

По данным издания, для Кабаевой на борту был установлен танцпол с иллюминаторами на подводном уровне. Что примечательно, швейцарское правительство отвергает обвинения со стороны США в том, что оно стало пособником российского правительства и олигархов.

В официальных документах имя Путина не фигурирует. В бумагах указан бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов.