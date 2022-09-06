



В стиле FUN

Новый проект творческого объединения FUN ART CommUNITY с успехом стартовал в самом культовом каньоне страны, в сердце вечно не спящего Тель Авива – Дизенгоф Центре.









FUN Art&Craft – это два дня красоты и творчества, два дня знакомства с прекрасными талантливыми мастерами со всего Израиля и их искусством.



Примечательно, что одна из важных направлений деятельности объединения помочь именно выходцам со стран бывшего СНГ найти свое место на рынке искусства, реализовать свои возможности и внести свой вклад в многоязычную и такую разную культуру нашей страны. Подсказать, как продвигать себя, как и где представлять свои изделия, создать для них проекты и возможности для реализации как оф-лайн, на маркетах и выставках, так и он-лайн.





FUN Art CommUNITY – независимое объединение творческих людей, созданное 8 лет назад Марией Прейгер, куратором и арт-менеджером. Сегодня в объединение более 100 мастеров с разных городов Израиля.Примечательно, что одна из важных направлений деятельности объединения помочь именно выходцам со стран бывшего СНГ найти свое место на рынке искусства, реализовать свои возможности и внести свой вклад в многоязычную и такую разную культуру нашей страны. Подсказать, как продвигать себя, как и где представлять свои изделия, создать для них проекты и возможности для реализации как оф-лайн, на маркетах и выставках, так и он-лайн.







За 8 лет работы Мария Прейгер открыла дорогу многим мастерам и художникам, писателям, дизайнерам. Создаваемые ею проекты, выставки, фестивали, конференции неизменно привлекают к себе внимание и, конечно, новых покупателей к мастерам, участвующих в них. Один из самых необычных и ярких проектов, представленных Марией год назад – АРТ ПОЕЗД. UNITY ART EXPRESS. Поезд, который проехал через всю страну. Поезд, в котором были собраны более 70 художников, мастеров прикладного искусства, дизайнеров и многочисленные гости такого необычного фестиваля. Среди проектов, созданных Марией – выставки FUN EXPO в Ганей Тааруха, Салонные Галереи, Выставки в Окнах, «Искусство в маске», «Искусство 500 метров от дома» и многие другие.

FUN Art&Craft стал естественным продолжением проекта FUN EXPO. Каждый месяц, каждые первые четверг и пятницу месяца в Дизенгоф Центре для всех посетителей будут представлены около 30 избранных мастеров.



Одежда от Дома Моды IMG STYE, уникальные изделия от WOOD Hormon, свечи от LenalighDecor, декоративные изделия Decoupage&Cozy lifestyle, Decor from Diana Anver и других мастеров, изделия из стекла и керамики, необычные светильники BigflowerAn, шоколад ручной работы Nataly Lazar, игрушки, авторские куклы, уголок мистики, камней и карт Таро, дизайнерские украшения, картины и многое, многое другое.







FUN – это целый ряд проектов. Уже несколько лет в Галерее объединения, успешно идет проект FUN 55. Это творческие встречи и мастер-классы на самые различные темы, стоимость участия в которых символические 55 шек. В таком формате можно провести и девичник, если вы захотите собраться с подругами. Выбор тем для FUN 55 большой – мистика, аромадизайн, вкусные пятницы, модные встречи, книжные вечера и множество других тем. В формате FUN 55 возможны и встречи по арт-терапии или мастер-классы.







FUN – это радость, - говорит Мария Прейгер, - та самая радость, которой нам так не хватает. Просто так. Потому что есть красивые люди, красивые изделия, красивые мероприятия. Потому что необходимо порой отпускать все тревоги и напряжение и впустить в сердце улыбку. Пообщаться, посмотреть на красивые вещи, почитать хорошую книгу, наполниться счастьем. И это именно то, что происходит на каждом нашем мероприятии. Будь то большие проекты или встречи в Галерее на Давид Разиель 6, в Яффо.

Кстати, у Fun Art Gallery скоро открывается филиал на севере, в Наарии.



А пока в Яффо для вас весь сентябрь Фестиваль Подарков.



И конечно, вас ждут на FUN Art&Craft в Дизенгоф Центре

Запишите себе даты и обязательно приходите.

6 и 7 октября

3 и 4 ноября



1 и 2 декабря.

Дизайнерский бутик The Social Gallery, -1 этаж - Dizengoff Center

Все приглашены!