



В США запустили гигантский экран в форме шара – впечатляющее видео

В Лас-Вегасе провели пробный запуск огромного шаровидного экрана, окружающего новую концертную площадку города – MSG Sphere. Об этом сообщает CNN.



Экран имеет высоту 111,5 метра, а также ширину 158 метров и является самым большим сферическим сооружением в мире. Дисплей состоит из 1,2 миллионов светодиодов, каждый из которых размером с хоккейную шайбу.



Тестовый запуск MSG Sphere состоялся в честь отмечаемого 4 июля Дня независимости США. Полноценное открытие площадки состоится 29 сентября 2023 года. Первой на новой сцене выступит группа U2.



MSG Sphere была спроектирована архитекторским бюро Populous. Создание площадки обошлось в $2,3 миллиарда. Новый стадион вмещает почти 18 тысяч человек.



Кроме музыкальных концертов в MSG Sphere будут проходить и кинопоказы. Так, в здании со стенами из гигантских экранов уже запланирована премьера нового фильма Даррена Аранофски “Открытки с Земли”.