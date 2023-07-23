



В США заметили редчайших розовых дельфинов

Турман Гастин и его подруга рыбачили недалеко от побережья Хэкберри в штате Луизиана (США), когда заметили в море двух редчайших розовых дельфинов, пишет Daily Star.



Мужчина смог снять млекопитающих на видео. 12 июля он заметил не одного, а сразу двух розовых дельфинов в округе Камерон недалеко от Мексиканского залива и поделился этим роликом в Facebook, который позже стал вирусным.



Гастин рассказал CBS News, что, несмотря на то, что он привык к наблюдениям за дельфинами в этом районе, но эта встреча застала его врасплох.



"Когда мы плыли, я заметил что-то прямо под водой. Я остановился и начал записывать на телефон. Я никогда не видел ничего подобного и просто хотел сохранить воспоминания", — сказал он.



Американец описал неожиданную встречу, как "незабываемую".



"Я все время хожу на рыбалку. Это была моя третья поездка в Луизиану в этом году. Мне очень повезло, потому что такие дельфины встречаются крайне редко. Люди, прожившие там всю свою жизнь, не видели ничего подобного", — сказал рыбак.



По информации от USA Today, дельфин, с которым столкнулся Гастин, мог быть Пинки — известным дельфином из южной Луизианы. Он впервые был замечен в 2007 году в реке Кальказье и обладает схожими характеристиками.

