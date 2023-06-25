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В США юридическую компанию оштрафовали на $5 000 за использование ИИ
25.06.2023 02:35 Ирина Демьянова

В США юридическую компанию оштрафовали на $5 000 за использование ИИ

В США суд оштрафовал юристов из-за использования фейковой информации, сгенерированной ChatGPT.

Об этом пишет Bloomberg.

Федеральный судья признал, что сотрудники юридической фирмы Levidow, Levidow & Oberman PC действовали недоброжелательно, проигнорировали признаки фальшивости цитат и ввели суд в заблуждение.

Дело касалось клиента, утверждавшего, что получил травму во время рейса из Сальвадора в Нью-Йорк в 2019 году.

Юристы Стивен Шварц и Питер Лодука "отказались от своих обязанностей, когда предоставили несуществующие судебные заключения с фальшивыми цитатами, созданными инструментом искусственного интеллекта ChatGPT, а затем продолжали поддерживать фальшивые выводы после того, как суд назвал их сомнительными", - говорится в письменном заключении.
 

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