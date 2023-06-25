



В США юридическую компанию оштрафовали на $5 000 за использование ИИ

В США суд оштрафовал юристов из-за использования фейковой информации, сгенерированной ChatGPT.



Об этом пишет Bloomberg.



Федеральный судья признал, что сотрудники юридической фирмы Levidow, Levidow & Oberman PC действовали недоброжелательно, проигнорировали признаки фальшивости цитат и ввели суд в заблуждение.



Дело касалось клиента, утверждавшего, что получил травму во время рейса из Сальвадора в Нью-Йорк в 2019 году.



Юристы Стивен Шварц и Питер Лодука "отказались от своих обязанностей, когда предоставили несуществующие судебные заключения с фальшивыми цитатами, созданными инструментом искусственного интеллекта ChatGPT, а затем продолжали поддерживать фальшивые выводы после того, как суд назвал их сомнительными", - говорится в письменном заключении.

