



В США выдали первое разрешение на продажу мяса, выращенного в лаборатории

В США регулятор впервые одобрил продажу курицы, изготовленной из клеток животных. Об этом сообщает Associated Press .



Разрешение выдали компаниям Upside Foods и Good Meat. Они стремились первыми в США продавать мясо, полученное не от убитых животных — то, что сейчас называют выращенным на клетках или культивированным мясом. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США признало, что продукты обеих компаний безопасны для потребления.



У животного, чье мясо хотят получить, берут образцы стволовых клеток. Их помещают в биореактор – резервуар с "бульоном", в котором есть факторы роста, витамины, минералы и другие питательные вещества. В этой среде стволовые клетки, снабжаемые кислородом, активно размножаются. Процесс занимает около трех недель. Когда набирается критическая масса клеток, они сливаются, формируя мышечные волокна.



Готовый продукт из куриной грудки был немного бледнее, чем вариант из продуктового магазина. В остальном оно на вид, запах и вкус напоминало жареную птицу.



Ожидается, что цена будет соответствовать цене элитной органической курятины, которая продается по цене до $20 за фунт.



Компании планируют сначала подавать новую еду в эксклюзивных ресторанах.



