



В США вручат премию за самый необычный случай по страхованию домашних животных

Страховая компания Nationwide объявила финалистов премии Hambone Award 2023 года, в которой освещаются самые необычные претензии года по страхованию домашних животных.



Премия Hambone, названная в честь собаки, которая съела целую палку праздничной ветчины, застряв в холодильнике, подчеркивает уникальные ситуации, в которых домашние животные оказываются каждый год, и призывает зрителей голосовать за самые странные из них.



В число финалистов этого года вошли Джайлз – нью-йоркский кот, запертый на раскладном диване; Джози – калифорнийская собака, которая, гоняясь за мячом, наткнулась на металлические трибуны; Санни – лабрадор, которому удалось продвинуть свою клетку на 1,5 метра по комнате, чтобы съесть три шнура зарядного устройства для телефона. По данным страховой компании, все 12 финалистов полностью оправились от травм.



Победившему питомцу будет вручен приз Hambone Award, а также подарочная карта и пожертвование от его имени в благотворительную организацию для домашних животных, выбранную их владельцем. Финалисты, занявшие второе и третье места, получат приз и благотворительное пожертвование.



Голосование открыто до 22 сентября, а победители будут объявлены 28 сентября.

