



В США продали дом из известного фильма Спилберга

В США продали дом, который фигурировал в одном из культовых фильмов Стивена Спилберга "Балбесы".



Покупатель пожелал остаться анонимным, пока сделка не будет завершена.



Как сообщает New York Post, недвижимость купили всего через неделю после того, как появилось объявление о продаже дома. Недвижимость площадью около 2000 квадратных футов в прибрежном городе Астория (Орегон) появилась на рынке в конце ноября за 1,65 миллиона долларов, хотя окончательная цена продажи еще не известна.



Именно в этом доме жил главный герой фильма "Балбесы" Майки Уолш.