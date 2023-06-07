



В США продадут на аукционе письмо Толкина, где автор сравнивает себя с хоббитом

В Нью-Йорке на аукцион выставили письма британского писателя Джона Толкина. В одном из писем, адресованных фанатке, писатель сравнивает себя с хоббитом и рассказывает о тяжелой работе над романом “Властелин колец”. Об этом пишет Daily Mail.



В письме, написанном в июне 1955 года, через год после публикации первой части продолжения “Властелина колец”, Толкин признался, что испытывал “тревогу” перед перспективой “трудностей или лишения привычной пищи и табака”, и добавил: “Это звучит как честное описание хоббита”. Однако писатель не утверждает, что является хоббитом, поскольку совсем не уверен, что будет “столь же вынослив”, если окажется в затруднительной ситуации.



В том же письме, написанном женщине по имени Ф. Л. Перри, автор рассказывает о процессе написания “Властелина колец” – называет его “трудоемким” и сравнивает с “хождением в гору в тяжелых ботинках против сильного ветра, когда свет гаснет”.



Это письмо является одним из четырех, адресованных одной поклоннице, выставившей документ на продажу в Нью-Йорке. По оценкам экспертов, они могут стоить до 47 тысяч долларов.