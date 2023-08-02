



В США показали уникальное световое шоу. Видео

В Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, США, состоялось мероприятие Tesla Takeover. Он начался с необычного светового шоу, в котором приняли участие десятки владельцев электрокаров. Видео появилось в Twitter, пишет korrespondent.net.



Десятки автомобилей Tesla с включенной функцией синхронизированного светового шоу приняли участие в акции, организованной в честь старта продаж электропикапа Tesla Cybertruck.



Они были синхронизированы под песню Europe The Final Countdown.



Видео записал дрон с высоты птичьего полета. Автомобили выстроились в форме пикапа Tesla Cybertruck.

