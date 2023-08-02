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В США показали уникальное световое шоу. Видео
02.08.2023 01:34 Ирина Демьянова

В США показали уникальное световое шоу. Видео

В Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, США, состоялось мероприятие Tesla Takeover. Он начался с необычного светового шоу, в котором приняли участие десятки владельцев электрокаров. Видео появилось в Twitter, пишет korrespondent.net.
 
Десятки автомобилей Tesla с включенной функцией синхронизированного светового шоу приняли участие в акции, организованной в честь старта продаж электропикапа Tesla Cybertruck.
 
Они были синхронизированы под песню Europe The Final Countdown.
 
Видео записал дрон с высоты птичьего полета. Автомобили выстроились в форме пикапа Tesla Cybertruck.
 

 

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