



В США на женщину с неба упала змея

Жительница Техаса, США, серьезно пострадала после того, как на нее прямо с неба упала змея, а затем атаковал ястреб. Об этом пишет ВВС.



64-летняя Пегги Джонс косила газон, когда пролетавший мимо ястреб выпустил свою добычу. Змея упала на женщину, обвилась вокруг ее руки, начала ее кусать и бить хвостом по лицу, разбив ей очки. Пока женщина пыталась сбросить змею, на нее напал ястреб, который пытался отобрать свою добычу.



В конце концов, разодрав когтями руку Джонс, ястреб улетел прочь, прихватив с собой змею.



На руке и лице женщины остались колотые раны, порезы, ссадины, царапины и сильные синяки.



На крики и звуки борьбы прибежал муж американки. Он отвез ее в больницу, где медики осмотрели и оказали ей помощь.



Пегги Джонс говорит, что получила серьезную психологическую травму. После инцидента у женщины возникли проблемы со сном.



Живя в сельской местности Техаса, она неоднократно встречалась с дикой природой. Но добавила, что, несмотря на любовь к живой природе, к такой "встрече" она не была готова.