



В США метеорит пробил крышу жилого дома

В городке Гоупвелл в американском штате Нью-Джерси метеорит в возрасте 4,6 миллиарда лет пробил крышу жилого дома, пишет Space.



Камень неизвестного происхождения упал на здание на прошлой неделе, а в четверг, 11 мая, ученые объявили, что это был метеорит.



"Сразу было очевидно, что это метеорит из класса каменных хондритов", – сказал заведующий кафедрой физики Колледжа Нью-Джерси Нейтан Мэгги.



Хондриты – это примитивные горные породы, из которых состоят 85% метеоритов, найденных на Земле. Пока больше всего хондритов нашли в Антарктиде. В населённые пункты такие камни попадают крайне редко.



Упавший в Нью-Джерси метеорит имел размер 15 на 10 сантиметров и весил 0,9 килограмма. Он попал в дом в городке Гоупвелл, повредил пол и пробил две дыры в потолке. Жительница дома нашла его около полудня 8 мая. Камень был еще теплым.



Впоследствии женщина передала космический камень в соседний колледж для дальнейшей проверки.



Эксперт по метеоритам Джерри Делани подтвердил возраст космического камня – примерно 4,56 миллиарда лет. Это означает, что он существует от появления Солнечной системы и является фрагментом того, что осталось от ее создания.



