



В США фермер подпирал двери метеоритом стоимостью 75 тысяч долларов

В штате Мичиган метеорит стоимостью 75 тысяч долларов США использовали на ферме, чтобы подпирать дверь.



Об этом пишет Science Alert.



Дэвид Мазурек купил ферму в 1988 году. Предыдущий владелец показал ему имущество. Во время осмотра Дэвид заметил большой, странный камень, который использовали, чтобы открыть дверь сарая.



Когда он спросил у владельца о предмете, тот ответил, что это действительно метеорит, который упал на их участок еще в 1930-х годах. Вместе с отцом они нашли кратер и вырыли космическое тело.



Метеорит Мазуреку достался как обычное имущество. Тридцать лет он подпирал дверь именно им. Лишь иногда дети брали камень в школу.

Однако недавно Дэвид заметил, что на продаже небольших обломков зарабатывают. Он решил оценить свой камень. Он продал его планетарию Абрамсу Мичиганского государственного университета за 75 тысяч долларов.



Космический камень назвали Эдмором. И теперь он является одним из самых больших, которые зарегистрировали в штате. Камень содержит большое количество никеля, которое составляет около 12%.