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В. Соловьев: Жизнь сильно переоценена, зачем бояться неизбежного?
03.01.2023 11:35 Аркадий Бочаровский

В. Соловьев: Жизнь сильно переоценена, зачем бояться неизбежного?

Российский  обер-пропагандист Владимир Соловьев в эфире российского государственного телевидения призвал электорат «не бояться смерти».

«Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться неизбежного? Более того, ну... мы попадем в рай. Смерть есть конец одного земного пути и начало другого. Но не бойтесь этого и позвольте этому влиять на ваши решения…» - заявил Владимир Соловьев в эфире государственного телеканала «Россия 1».

«Раньше россияне не глядя в будущее, сегодняшним днем, а теперь у нас появилась нематериальная мечта, высокая цель», - поддержали ведущего другие участники телешоу.

По словам Соловьева, «жить стоит только ради того, за что можно умереть, и так и должно быть».
 

 

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