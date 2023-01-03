



В. Соловьев: Жизнь сильно переоценена, зачем бояться неизбежного?

Российский обер-пропагандист Владимир Соловьев в эфире российского государственного телевидения призвал электорат «не бояться смерти».



«Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться неизбежного? Более того, ну... мы попадем в рай. Смерть есть конец одного земного пути и начало другого. Но не бойтесь этого и позвольте этому влиять на ваши решения…» - заявил Владимир Соловьев в эфире государственного телеканала «Россия 1».



«Раньше россияне не глядя в будущее, сегодняшним днем, а теперь у нас появилась нематериальная мечта, высокая цель», - поддержали ведущего другие участники телешоу.



По словам Соловьева, «жить стоит только ради того, за что можно умереть, и так и должно быть».

