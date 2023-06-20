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В Словакии лебеди съели 5 гектаров опиумного мака | Фото: скриншот
20.06.2023 05:28 Дара Киевская

В Словакии лебеди съели 5 гектаров опиумного мака

В Словакии лебеди питались на маковом поле и так пристрастились к наркотическому растению, что многим понадобилась помощь специалистов из службы охраны природы.

Дело в том, что в этой стране людям запрещено прогонять лебедей, где бы они не находились. Пока служба отреагировала на обращение хозяина поля, птицы уже съели 5 гектаров мака. Некоторые из даже разучились летать.

Предположительно, птиц, которые обычно питаются посевами рапса, на маковое поле привлек временный пруд, образовавшийся неподалеку из-за обильных дождей. К нему слетелось много птиц, а рядом с водоемом они нашли себе новый вид пищи.




Как сообщал Mignews, в киевском парке спокойно разгуливал огромный лось. 
 

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