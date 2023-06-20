



В Словакии лебеди съели 5 гектаров опиумного мака

В Словакии лебеди питались на маковом поле и так пристрастились к наркотическому растению, что многим понадобилась помощь специалистов из службы охраны природы.



Дело в том, что в этой стране людям запрещено прогонять лебедей, где бы они не находились. Пока служба отреагировала на обращение хозяина поля, птицы уже съели 5 гектаров мака. Некоторые из даже разучились летать.



Предположительно, птиц, которые обычно питаются посевами рапса, на маковое поле привлек временный пруд, образовавшийся неподалеку из-за обильных дождей. К нему слетелось много птиц, а рядом с водоемом они нашли себе новый вид пищи.



Видео выходного дня. Эти лебеди питались на маковом поле в Словакии - здесь жители не имеют права их прогонять. К тому моменту, как приехали специалисты из службы охраны природы, птицы уже съели 5 гектаров мака. Многим лебедям теперь оказывают помощь pic.twitter.com/YMOS3vKD7N — DW на русском (@dw_russian) June 17, 2023