



"В скорби нет ни правых, ни левых" - посетителям кладбищ раздавали наклейки

Сегодня утром, во вторник, среди посетителей кладбищ и воинских частей по всей стране было роздано 10 000 наклеек с надписью "В скорби нет ни правых, ни левых", чтобы они могли приклеить их к своей одежде наряду с традиционной наклейкой "Кровь Маккавеев".



Это инициатива форума "Выбирая жизнь", который в последние дни работал над тем, чтобы пригласить пары депутатов Кнессета от оппозиции и коалиции на поминальные церемонии на кладбищах по всей стране.



Наклейки, которые раздают сегодня с самого утра стажеры молодежных движений и студенты у входа на кладбища, являются частью инициативы по снижению напряженности на улицах Израиля.



Среди членов Кнессета, которые принимают участие в инициативе и прибудут сегодня парами на кладбища: