"В скорби нет ни правых, ни левых" - посетителям кладбищ раздавали наклейки
Сегодня утром, во вторник, среди посетителей кладбищ и воинских частей по всей стране было роздано 10 000 наклеек с надписью "В скорби нет ни правых, ни левых", чтобы они могли приклеить их к своей одежде наряду с традиционной наклейкой "Кровь Маккавеев".
Это инициатива форума "Выбирая жизнь", который в последние дни работал над тем, чтобы пригласить пары депутатов Кнессета от оппозиции и коалиции на поминальные церемонии на кладбищах по всей стране.
Наклейки, которые раздают сегодня с самого утра стажеры молодежных движений и студенты у входа на кладбища, являются частью инициативы по снижению напряженности на улицах Израиля.
Среди членов Кнессета, которые принимают участие в инициативе и прибудут сегодня парами на кладбища:
- депутат Матан Кахана ("Маханэ Мамлахти"), министр Мики Зохар ("Ликуд") и депутат Симха Ротман (религиозный сионизм) примут участие в церемонии в Бней-Браке;
- заместитель министра Михал Валдигер (религиозный сионизм) и Евгений Соба (НДИ) - в Раанане;
- депутат Моше Абутбул ("Шас") и депутат Кнессета Хили Солдат ("Маханэ Мамлахти") - в Рамле;
- депутат Кнессета Пнина Тамано-Шета ("Маханэ Мамлахти") и депутат Кнессета Цви Суккот (религиозный сионизм) - в Кфар-Сабе;
- депутат Кнессета Моше Саломон (религиозный сионизм) и депутат Кнессета Майкл Битон ("Маханэ Мамлахти") - в Йерухаме.