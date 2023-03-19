



В Сингапуре сделали первую в мире операцию по удалению катаракты пингвину

Из самого большого вольера в Азии шесть пингвинов отправились, сидя в ведрах, наполненных льдом, в фургонах с кондиционерами, чтобы обеспечить им подходящую температуру.



Через 30 км три королевских пингвина и три пингвина Гумбольдта прибыли в клинику на востоке Сингапура.



Там ветеринарная бригада из пяти человек ждала, чтобы провести деликатную операцию на глазах, которая впервые в мире проводилась для пингвинов.



Птицам удалили помутневшие от катаракты хрусталики и имплантировали изготовленные на заказ интраокулярные линзы. Катаракта — распространенное возрастное заболевание, которое развивается у пожилых животных и ухудшает их зрение, в итоге приводя к слепоте



По словам Mandai Wildlife Group (MWG), линзы были изготовлены в Германии, чтобы соответствовать каждому глазу пингвина на основе точных измерений, и на их изготовление ушло около двух месяцев. Группа содержит примерно 21 000 животных почти 1000 видов, в четырех парках дикой природы в Сингапуре.



Сразу после операции пингвинам пришлось оставаться вне воды и в отдельном вольере. В течение реабилитационного периода ветеринары дважды в день вводили им глазные капли.



Спустя почти три месяца после процедуры, которая длилась до 2,5 часов у каждого пингвина, зрение птиц полностью восстановилось.



В прошлом MWG проводила операции по удалению катаракты у других пожилых животных, таких как морские львы и орангутаны. Он также внедрил такие инновации, как 3D-печать защитной обуви для хищных птиц, чтобы лечить потенциально смертельное заболевание стопы.



Но доктор Глэдис Бу, ветеринарный офтальмолог, руководившая процедурой, считает, что пингвинам, вероятно, впервые успешно имплантировали интраокулярные линзы, что стало "вехой" в ветеринарной медицине.



Операция была осложнена уникальными характеристиками пингвинов, такими как третье веко, которое защищает их глаза под водой и во время операции постоянно пыталось закрыться.



MWG отказалась раскрыть стоимость операции, но заявила, что она была предпринята для улучшения качества жизни пингвинов.



Пингвины живут в сингапурском Парке птиц Джуронг, популярной туристической достопримечательности, в которой обитает около 5000 птиц.



Королевские пингвины родом из Южной Атлантики и южной части Индийского океана и являются вторыми по величине представителями своего вида в мире, а пингвины Гумбольдта родом из Южной Америки. Первые могут прожить в неволе до 40 лет, а вторые обычно живут 15-20 лет.