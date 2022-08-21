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В Сингапуре отменят запрет на секс между мужчинами
21.08.2022 18:04 Ольга Белозерова

В Сингапуре отменят запрет на секс между мужчинами

Сингапур отменит закон, запрещающий однополый секс, что фактически сделает гомосексуализм легальным.

Такое заявление сделал премьер-министр страны Лу Сянь Лун, сообщает ВВС.

Речь идет о законе 377А, который Сингапур "унаследовал" от британцев и решил сохранить его после обретения независимости. Этот закон формально криминализирует секс между мужчинами, но фактически рассматривается как запрет на гомосексуальность. 

Премьер-министр Сингапура заявил, что закон отменят, поскольку он считает, что "это правильно, и большинство сингапурцев примут это". Также Лу Сянь Лун отметил, что "геев теперь лучше принимают",и что отмена закона "принесет некоторое облегчение сингапурским геям".

ЛГБТ-активисты в Сингапуре назвали этот шаг "тяжелой победой и триумфом любви над страхом". 

В то же время премьер Сингапура заявил, что правительство обеспечит лучшую правовую защиту определения брака как брака между мужчиной и женщиной.

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