



В ​​"Симпсонах" нашли эпизод с прогнозом катастрофы субмарины – видео

В одном из эпизодов американского мультсериала "Симпсоны" зрители обнаружили предсказание затопления батискафа "Титан" у обломков "Титаника". Об этом пишет Daily Mail.



Серия была показана в 2006 году. По сюжету отец Гомера Симпсона взял с собой сына в глубоководную экспедицию за сокровищами, находящимися у обломков лежащего на дне корабля.



Путешественники отправляются в батискафе под воду, после чего находят два сундука. Впоследствии Гомер застревает в субмарине. Он теряет сознание из-за заканчивающегося кислорода.



"Страшное предсказание Симпсонов о пропавшем батискафе", – пишут пользователи.



Отметим, что это далеко не первый случай, когда в мультсериале "Симпсоны" поклонники находят прогнозы самых разных событий в мире: например, утверждается, что создатели предусмотрели президентство Дональда Трампа и финансовый крах Греции, мировую пандемию, лауреатов Нобелевской премии 2016 года, а также многое другое.