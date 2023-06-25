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Симпсоны
25.06.2023 11:55 Наталья Богинская

В ​​"Симпсонах" нашли эпизод с прогнозом катастрофы субмарины – видео

В одном из эпизодов американского мультсериала "Симпсоны" зрители обнаружили предсказание затопления батискафа "Титан" у обломков "Титаника". Об этом пишет Daily Mail.

Серия была показана в 2006 году. По сюжету отец Гомера Симпсона взял с собой сына в глубоководную экспедицию за сокровищами, находящимися у обломков лежащего на дне корабля.

Путешественники отправляются в батискафе под воду, после чего находят два сундука. Впоследствии Гомер застревает в субмарине. Он теряет сознание из-за заканчивающегося кислорода.

"Страшное предсказание Симпсонов о пропавшем батискафе", – пишут пользователи.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда в мультсериале "Симпсоны" поклонники находят прогнозы самых разных событий в мире: например, утверждается, что создатели предусмотрели президентство Дональда Трампа и финансовый крах Греции, мировую пандемию, лауреатов Нобелевской премии 2016 года, а также многое другое.

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