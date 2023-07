В швейцарских Альпах построили "зеркальный" дом – фото

В Альпах установили здание-инсталляцию американского художника Дуга Эйткена Mirage Gstaad. Дом в швейцарском городке Гштаад отражает смены ландшафта Альп с изменением времени суток и сезонов.



Проект был представлен в рамках фестиваля современного искусства Elevation 1049 и представляет собой здание, выполненное из экологически чистых материалов и покрытое светоотражающими панелями.



Благодаря особому расположению стен и углов фасад здания одновременно поглощает свет и отражает окружающий пейзаж таким образом, что внешняя сторона исчезает, а внутренняя притягивает зрителя к бесконечному калейдоскопу света.

My sister & I stumbled across an artwork named Mirage Gstaad in the Swiss Alps. Mirrors galore! So intriguing I think it's worthy of more than 1 pic #Mirror #DailyPictureTheme pic.twitter.com/QXgAb8sNTP