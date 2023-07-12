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В швейцарских Альпах построили "зеркальный" дом – фото
12.07.2023 11:16 Евгения Маркова

В швейцарских Альпах построили "зеркальный" дом – фото

В Альпах установили здание-инсталляцию американского художника Дуга Эйткена Mirage Gstaad. Дом в швейцарском городке Гштаад отражает смены ландшафта Альп с изменением времени суток и сезонов.

Проект был представлен в рамках фестиваля современного искусства Elevation 1049 и представляет собой здание, выполненное из экологически чистых материалов и покрытое светоотражающими панелями. 

Благодаря особому расположению стен и углов фасад здания одновременно поглощает свет и отражает окружающий пейзаж таким образом, что внешняя сторона исчезает, а внутренняя притягивает зрителя к бесконечному калейдоскопу света.

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