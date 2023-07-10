



В Швеции открыли вакансию бездельника с зарплатой $2320

Два шведских художника Симон Голдин и Якоб Сеннеби придумали необычный эксперимент, который они назвали Eternal Employment Foundation ("Вечное трудоустройство").



В рамках акции в 2025 году будет открыта вакансия для бездельника, пишет издание Expressen.



Кандидату предложат пожизненное трудоустройство, хорошую зарплату с ежегодным повышением (2320 долларов в месяц), выходные, отпуск и пенсию. При этом работать этому счастливчику не придется.



Единственная его задача – каждый день в будни приходить на железнодорожную станцию ​​Корсвеген в Гетеборге, а через некоторое время уходить. Все "рабочее время" кандидат может заниматься чем угодно. Если сотрудник захочет уволиться, ему сразу же найдут замену. "Вечное трудоустройство" будет действовать в течение 120 лет.



Для эксперимента уже открыли специальный фонд, чтобы выплачивать нерабочую зарплату. На его счету уже около 650 тысяч долларов. Организаторы пообещали, что в дальнейшем сумма будет расти.



Художники рассказали, что цель эксперимента создать лучший в мире мем. По их словам, они хотят войти в историю, создав вакансию для человека, нанятого навсегда для абсолютного безделья.

