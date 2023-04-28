



В Шотландии продают безлюдный остров

В Шотландии выставили на продажу безлюдный остров Барлокко. Его можно купить за 186 тысяч долларов, но там ничего нельзя строить, потому что его считают территорией особого научного интереса, пишет CBS News.



Площадь острова – около 100 тысяч квадратных метров. На нем есть только галечный пляж и пруд, где собирается дождевая вода. Никаких других источников воды там нет.



Как сообщает риэлторская фирма Galbraith, до Барлокко можно добраться только на лодке или при отливе пешком, на тракторе или квадроцикле.



Барлокко является самым западным из островов Флит, он расположен примерно в девяти километрах от ближайшего города. Кто именно выставил на продажу остров, неизвестно.



Агент Дэвид Корри, ответственный за его продажу, сказал New York Times, что у острова уже есть 50 потенциальных покупателей.



"Эта часть Шотландии, о которой часто забывают, имеет одни из самых красивых пейзажей, природное побережье и обширные леса, а также очень низкую плотность населения", - сказал он.



