



В Шотландии откроют первую легальную комнату для употребления наркотиков

В Шотландии власти одобрили первую официальную комнату для употребления незаконных наркотиков. Об этом пишет BBC.



27 сентября Объединенный совет по интеграции города Глазго дал зеленый свет проекту. Помещение для легального потребления нелегальных наркотиков было открыто после того, как в шотландском городе произошла вспышка ВИЧ. Совет опубликовал отчет, объясняющий причины создания комнаты, который показал, что "примерно от 400 до 500 человек регулярно употребляют инъекционные наркотики в общественных местах в центре Глазго".



"Инъекции в общественных местах увеличивают риск заражения и другого вреда, связанного с наркотиками, а также создают риск для населения из-за выброшенного инъекционного инструментария и игл", – говорится в докладе.



Сообщается, что объект стоимостью 2,3 миллиона фунтов стерлингов будет построен в восточной части Глазго на Хантер-стрит рядом с клиникой, где сейчас 23 наркопотребителям с длительным стажем прописывают фармацевтический героин. В этом районе, согласно Национальным отчетам Шотландии, наблюдается "самый высокий уровень смертности от злоупотребления наркотиками за последние пять лет".



В учреждении будет находиться медицинский персонал, который будет наблюдать за наркоманами, которые употребляют собственные запрещенные вещества, в частности кокаин и героин, в гигиенических условиях. Согласно отчету, это было продемонстрировано "неопровержимыми международными данными": более безопасные учреждения для употребления наркотиков могут "улучшить здоровье, благополучие и выздоровление людей, которые пользуются этими учреждениями".



Также ожидается, что помещение для употребления наркотиков "уменьшит негативное влияние, которое употребление инъекционных наркотиков в общественных местах оказывает на местные сообщества и бизнес".



На онлайн-заседании совета директоров заместитель медицинского директора Службы лечения алкоголизма и наркозависимости Глазго доктор Сакет Приядарши заявил, что, по его мнению, проект "уменьшит вред, связанный с наркотиками" и предоставит потребителям наркотиков больше "возможностей" для лечения, ухода и восстановления".