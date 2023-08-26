



В Шотландии начались поиски Лох-Несского чудовища

На севере Шотландии в субботу начались самые масштабные за последние 50 лет поиски Лох-Несского чудовища в одноименном озере с участием нескольких сотен человек.



Об этом пишет BBC.



Новую поисковую экспедицию организовали сотрудники Лох-Несского центра в приозерном городке Драмнедрохит совместно с волонтерской исследовательской группой Loch Ness Exploration.



Они применят геодезическое оборудование, которое ранее не использовали для изучения Лох-Несского озера. Это дроны, которые будут создавать тепловизионные изображения воды с воздуха с помощью инфракрасных камер, и гидрофон – для обнаружения акустических сигналов под водой.



Двести волонтеров согласились принять участие в полевой работе: они помогают фиксировать природные и любые необычные вещи, которые заметят в районе озера Лох-Несс, со смотровых точек на суше. Еще почти триста волонтеров подписались на прямую трансляцию поисков.



Легенда о Лох-Несском чудовище, которое ласково именуют Несси, берет свое начало в средневековье. По преданию, ирландский монах Святой Колумб встретился с чудовищем в реке Несс, вытекающей из Лох-Несса.



Последняя масштабная попытка проверить слухи состоялась в 1972 году: тогда уже ликвидированное Лох-Несское бюро расследований провело исследование и в итоге не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть существование существа.



Поиски осложняют огромные размеры озера Лох-Несс, которое простирается на 36 километров и местами достигает более 200 метров в глубину. Оно вмещает больше воды – почти 7,5 миллиарда кубических метров, – чем все озера Англии и Уэльса вместе взятые.



